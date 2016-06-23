Rega erhält CAMTS-Zertifikat

Rega Hubschrauber während Bergrettung (Foto: REGA)

Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega bringt schnelle und professionelle medizinische Hilfe aus der Luft. Seit Ende Mai 2016 ist die Rega von der Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) zertifiziert.

Damit ist die Rega die erste europäische Organisation, die für medizinische Helikopter- und Jeteinsätze sowie für ärztlich begleitete Repatriierungen zertifiziert wurde. CAMTS ist eine unabhängige und internationale Non-Profit Organisation, die medizinische Transportunternehmen nach aktuellen wissenschaftlichen Kriterien prüft und zertifiziert. Nach einem mehrwöchigen Prüfungsverfahren erhielt die Rega Ende Mai 2016 das CAMTS-Zertifikat. Dieses ist für drei Jahre gültig.

Erste Organisation in Europa

„Wir halten das Prüfverfahren von CAMTS für sehr glaubwürdig und den gesetzten Standard für wegweisend“, erklärt Ernst Kohler, CEO der Rega. Weltweit erfüllen lediglich neun international tätige Unternehmen die Richtlinien von CAMTS. Die Rega ist die erste europäische Organisation, die sowohl seine Luftrettung mittels Rettungshelikopter und Ambulanzjet, als auch seine ärztlich begleiteten Repatriierungen zertifizieren liess. Dabei wurde nicht nur der medizinische Aspekt geprüft, sondern ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der auch fliegerische und organisatorische Komponenten miteinbezieht.

Konsistenz an jedem Standort

Die Auditoren hoben besonders den Teamgeist und die reibungslose Zusammenarbeit der Rega-Mitarbeitenden sowie die einheitliche Umsetzung der Vorgaben an jedem der insgesamt 13 über die Schweiz verteilten Standorte hervor. Zudem waren sie von den Anstrengungen beeindruckt, welche die Rega für ihre Vision einer wetterunabhängigen Luftrettung unternimmt.

Über CAMTS

CAMTS ist eine Non-Profit Organisation, die sich der Sicherstellung von Qualität und Sicherheit von medizinischen Transportdiensten verschrieben hat. CAMTS besteht aus 21 Mitglieder-Organisationen, von denen jede einen Repräsentanten an das CAMTS Board of Directors stellt. Die Organisation wurde 1991 gegründet und überprüft ihre Standards periodisch, um der Dynamik und den steten Veränderungen im medizinischen Patiententransport gerecht zu werden.

Rega-Mediendienst