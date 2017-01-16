Rega Einsätze am Üetliberg

Rega Hubschrauber während Bergrettung (Foto: REGA)

Ein Rettungshelikopter der Rega stand am Sonntagabend am Zürcher Hausberg gleich für zwei verunfallte Schlittler im Einsatz.

Diese konnten nacheinander direkt an der Rettungswinde unterhalb des Helikopter ins nahegelegene Stadtspital Triemli geflogen werden. Ein Junge und eine Frau waren im selben Zeitraum, aber unabhängig voneinander beim Schlitteln im untersten Abschnitt des Üetliberger Schlittelwegs verunfallt. Das alarmierte Ambulanzfahrzeug von Schutz & Rettung Zürich konnte trotz Allradantrieb nicht bis zu den Patienten gelangen. Die Rettungssanitäter erreichten die Verunfallten zu Fuss und forderten via Einsatzleitung einen Rettungshelikopter zur Bergung der zwei Leichtverletzten an.

Die Einsatzzentrale der Rega bot in der Folge die Crew der Basis Mollis auf. Über der Unfallstelle schwebend konnte der Rega-Notarzt an der Rettungswinde zu den Patienten heruntergelassen werden. Beide konnten anschliessend nacheinander direkt an der Rettungswinde ins nahegelegene Stadtspital Triemli geflogen werden. Einsätze mit der Rettungswinde in der Dunkelheit sind sehr anspruchsvoll, weil es für die Crews schwieriger ist, die Distanzen einzuschätzen und das Gelände zu lesen. Während der Rettungsaktion wurde der Schlittelweg durch die Stadtpolizei Zürich gesperrt.

Rega-Mediendienst