Red Wings übernimmt dritten Sukhoi Superjet

Superjet 100 Red Wings Airlines (Foto: Sukhoi)

Superjet International hat anfangs April die Übergabe des dritten Superjet 100 an die russische Red Wings Airlines bekannt gegeben.

Der Superjet 100 wurde an Red Wings am zweiten April 2015 übergeben. Die Maschine ist in Russland auf die Kennung RA-89001 zugelassen. Die Fluggesellschaft aus Moskau hat den Flugbetrieb mit dem Superjet 100 anfangs Februar aufgenommen und mit diesem Flugzeugtyp bereits mehr als 500 Flugstunden absolviert und dabei rund 17.000 Fluggäste befördert.

Red Wings hat im Oktober 2014 bei Sukhoi die Anmietung von drei SSJ100 bekannt gegeben. Die Leasingverträge werden vorerst für drei Jahre laufen und können bei Bedarf verlängert werden. Red Wings hat ihre Superjet 100 für 93 Passagiere in zwei Klassen ausgelegt.