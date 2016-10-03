Red Bull Air Race WM-Titel für Matthias Dolderer

Red Bull Air Race WM-Titel für Matthias Dolderer (Foto: Dolderer Ar Race Team)

Der Deutsche feiert vor 62.000 Zuschauern in Indianapolis dritten Saisonsieg und krönt sich als Weltmeister.

Der Deutsche Matthias Dolderer hat beim vorletzten Rennen der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft 2016 auf dem Indianapolis Motor Speedway den WM-Titel erstmals nach Deutschland geholt. In einem packenden Rennen zeigte der 46-Jährige vor 62.000 Zuschauern keine Nerven und machte seinen dritten Saisonsieg perfekt. „Wahnsinn, ein Traum ist wahr geworden.“ Rang zwei beim Debüt der Serie in Indianapolis ging an den Briten Nigel Lamb, Dritter wurde der Kanadier Peter McLeod. Das achte und letzte der Saison findet am 15./16. Oktober in Las Vegas statt.

Indianapolis (USA) – Für den deutschen Piloten Matthias Dolderer ist ein Traum wahr geworden. Der 46-Jährige machte mit dem Sieg beim siebten Rennen der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft 2016 vor 62.000 Zuschauern auf dem Indianapolis Motor Speedway den WM-Titel vorzeitig perfekt. Es ist der erste Titel eines Deutschen überhaupt in der ultimativen Motorsportserie der Lüfte, die 2003 ins Leben gerufen wurde.

„Wahnsinn, ein Traum ist wahr geworden“, jubelte der Tannheimer nach seinem Coup. „Ich habe versucht, alles auszublenden, und habe mich nur von Lauf zu Lauf konzentriert – das ist alles noch einfach unbegreiflich. Jetzt muss ich nachher noch den Yard of Bricks küssen.“ Der ‚Yard of Bricks‘ erinnert an das frühere Oval des Indianapolis Motor Speedway, das aus 3,2 Million roten Backsteinen bestand. Der Kuss der Ziegelsteine hat eine große Tradition in ‚Indy‘.

"Das ist super emotional. Ich danke meiner Familie, meinen Freunden und dem besten Team der Welt."

Dolderer setzte sich beim Debüt des Red Bull Air Race auf dem legendären Indianapolis Motor Speedway im Final 4 in 1:03.335 Minuten gegen den Briten Nigel Lamb (1:04.326) und Pete McLeod aus Kanada (1:05.398) durch. Vize-Weltmeister Matt Hall war der einzige Pilot, der dem Deutschen den WM-Titel überhaupt noch streitig machen konnte, musste im Final 4 volles Risiko gehen, traf ein Pylon und kassierte eine Drei-Sekunden-Strafe (1:06.623).

In der ersten K.o.-Runde, der Round of 14, wartete mit Nicolas Ivanoff direkt ein harter Brocken auf Dolderer. In 1:05.026 Minuten legte der Franzose eine gute Zeit vor. Der Deutsche durfte sich keinen Fehler erlauben, musste einen sauberen und schnellen Lauf hinlegen. Und er behielt die Nerven, zog in 1:03.661 Minuten souverän in die Round of 8 ein. Dort hieß der Gegner dann Yoshihide Muroya, der das Qualifying am Samstag souverän gewonnen hatte. Der Japaner überzeugte erneut und flog in 1:03.730 Minuten eine sehr gute Zeit. Dolderer war erneut unter Druck und zeigte einmal mehr seine Stärke. Unbeeindruckt von Muroyas Top-Zeit donnerte der 46-Jährige in 1:02.827 Minuten durch den Track. Der Einzug in das Final war unter Dach und Fach.

Das Saisonfinale der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft 2016 wird am 15./16. Oktober auf dem Las Vegas Motor Speedway ausgetragen. Tickets sind erhältlich unter www.rebullairrace.com.

Hinweis:

Am Montag, den 3. Oktober, gibt es auf Sport1+ von 06.40 bis 07.40 Uhr die Round of 14 von Indianapolis, gefolgt von der Round of 8 und dem Final 4 (07.40-08.25 Uhr) – beides RE-LIVE.

Ergebnisse Rennen Indianapolis:

1. Matthias Dolderer (GER), 2. Nigel Lamb (GBR), 3. Pete McLeod (GER), 4. Matt Hall (AUS), 5. Yoshihide Muroya (JPN), 6. Nicolas Ivanoff (FRA), 7. Martin Šonka (CZE), 8. Juan Velarde (ESP), 9. Petr Kopfstein (CZE), 10. Michael Goulian (USA), 11. Peter Podlunšek (SLO), 12. François Le Vot (FRA), 13. Cristian Bolton (CHI), 14. Kirby Chambliss (USA)

WM-Ranking:

1. Matthias Dolderer (GER) 80.25 Punkte, 2. Matt Hall (AUS) 55.75, 3. Hannes Arch (AUT) 41.00, 4. Nigel Lamb (GBR) 37.75, 5. Nicolas Ivanoff (FRA) 35.00, 6. Yoshihide Muroya (JPN) 31.50, 7. Martin Šonka (CZE) 31.00, 8. Pete McLeod (CAN) 30.50, 9. Kirby Chambliss (USA) 30.25, 10. Michael Goulian (USA) 19.75, 11. Juan Velarde (ESP) 14.25, 12. François Le Vot (FRA) 10.00, 13. Peter Podlunšek (SLO) 4.00, 14. Petr Kopfstein (CZE) 4.00, 15. Cristian Bolton (CHI) 0,00.