Red Arrows zu Gast in Dresden

Red Arrows zu Gast in Dresden (Foto: Flughafen Dresden, Reinhard LOSCH)

Einen besonderen Besuch gab es am vergangenen Freitag, den 18. September 2026, am Dresdner Flughafen.

Die Red Arrows, das offizielle Kunstflugteam der britischen Royal Air Force, legten mit acht Hawk-Jets einen Zwischenstopp ein. Schon der Anflug sorgte für einen spektakulären Moment: Die Jets überflogen den Flughafen in Formation, bevor sie landeten. Nach ihrem Aufenthalt am DRS setzte die Staffel ihren Flug nach Ostrava in Tschechien fort.

Red Arrows zu Gast in Dresden (Foto: Flughafen Dresden, Reinhard LOSCH)

Die Red Arrows gehören zu den bekanntesten Kunstflugteams der Welt. Bei ihren Flugvorführungen zeigen die Piloten anspruchsvolle Formationen und Manöver, die ein hohes Maß an Präzision, Konzentration und Teamarbeit erfordern. Zum Einsatz kommen Hawk-Jets, die Geschwindigkeiten von bis zu 500 Knoten – umgerechnet rund 926 km/h – erreichen können.

Red Arrows zu Gast in Dresden (Foto: Flughafen Dresden, Reinhard LOSCH)

Der Besuch der Red Arrows war auch für den Flughafen Dresden ein besonderes Luftfahrt-Highlight. Besonders der spektakuläre Überflug der acht Jets sorgte für Aufsehen und viele interessierte Blicke.