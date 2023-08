RBS bestätigt Grosseinkauf bei Airbus und Boeing

RBS Aviation Capital bestellte 52 Jets aus der Airbus A320 Familie und 43 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge.

An der Farnborough International Air Show konnten sich Airbus, Boeing und Embraer über zahlreiche Grossbestellungen und Kaufabsichtserklärungen erfreuen, das Gesamtvolumen erreichte mehr als 30 Milliarden US Dollar. Der Flugzeugfinanzierer der Royal Bank of Scotland, RBS Aviation Capital gab sich als Grosskunde bei Airbus und Boeing bekannt, diese Aufträge wurden bereits als ungenannte Kunden in den Bestellbüchern von Airbus und Boeing gehalten. Das Auftragsvolumen über die 95 Linienflugzeuge entspricht einem Marktwert von rund 7,6 Milliarden US Dollar. RBS Aviation Capital wird die Flugzeuge bis Mitte 2015 übernehmen und an Kunden weitervermieten.