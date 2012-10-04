RAM wartet mit Boeing 787 Dreamliner Abnahme

Royal Air Maroc wird ihre vier Boeing 787 Dreamliner frühestens Ende 2014 übernehmen.

Für die Fluggesellschaft aus Marokko stehen bei Boeing in Everett bereits zwei Boeing 787 zur Auslieferung bereit. Die Flugzeuge mit der Baunummer 35507 und 35508 wurden im Sommer2010 fertiggestellt. RAM hat vier Boeing 787 Dreamliner bereits 2005 bestellt und hätte einer der ersten Dreamliner Betreiber werden sollen. Royal Air Maroc will die Maschinen jedoch erst übernehmen, wenn die Maschinen bessere Leistungswerte erreichen und dies wird wahrscheinlich nicht vor Ende 2014 der Fall sein.

Roll out first Boeing 787 Dreamliner Royal Air Maroc



