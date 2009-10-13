Rückgang im Cargobereich verlangsamt sich

Das Frachtvolumen der europäischen Airlines schrumpft weniger schnell als noch in den letzten Monaten.

Gemäss Angaben der ACI Europe sank die Anzahl Cargolieferungen im August um 11,7 Prozent und setzte damit einen Aufwärtstrend fort, der im Sommer begonnen hatte. Im September meldeten die sieben Flughäfen der BAA in Grossbritannien mit 6,3 Prozent den kleinsten Rückgang des Cargovolumens seit November 2008. Die International Energy Agency sagte, eine optimistischere wirtschaftliche Aussicht würde die Erholung der Öl-Nachfrage 2010 schneller als erwartet vorantreiben und passte ihre Prognosen um 150.000 Barrel pro Tag auf 1,42 Millionen an.