Rück- und Ausblick für Bremen

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Der Flughafen Bremen gewährt in einer Pressemitteilung einen interessanten Rück- und Ausblick auf die Entwicklung des Flughafens, das Management sieht die Zukunft positiv.

Im Jahr 2019 standen ab dem Flughafen Bremen bis zu 38 Direktziele auf dem Flugplan. Mit den Städteverbindungen Wien, Danzig, Kiew, Skopje, Olsztyn-Masuren und Toulouse kamen insgesamt sechs neue Ziele ab Bremen hinzu.

Veränderungen im Luftverkehrs- und Touristikmarkt

Nach den zwei Airline-Pleiten in 2018 von Small Planet und SkyWorks sowie der Schließung der Ryanair-Basis, die im Sommerflugplan 2019 zu einem verringerten Angebot der Airline in Bremen führte, ging es gleich Anfang 2019 mit dem Grounding der Germania weiter. Hier hat der Flughafen Bremen einen langjährigen starken Partner verloren, der einen Großteil des Tourismus-Geschäftes ausmachte.

Durch die Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook im September 2019 kam es erneut zu Turbulenzen im touristischen Markt, der auch die in Bremen fliegenden Airlines betraf, auf deren Flügen Gäste der Thomas Cook gebucht waren.

Ryanair ist dem Bremer Airport, trotz Schließung der Basis im Jahr 2018, treu und bot in 2019 insgesamt 11 Ziele mit zum Teil erhöhten Frequenzen ab der Hansestadt an. Damit hatten Fluggäste die Möglichkeit, ihre An- und Abreise noch flexibler zu gestalten. Ende Oktober 2019 nahm die Airline zusätzlich zu den bestehenden Routen mit Girona/Barcelona, Mailand/Bergamo, Porto und Faro (bis 07.01.2020) Destinationen in den Winterflugplan auf, die zuvor nur im Sommerflugplan angeboten wurden.

Bestandsfluggesellschaften wie beispielsweise Lufthansa, SWISS, Eurowings, KLM und SunExpress konnten trotz der widrigen Marktbedingungen im vergangenen Jahr die Passagierzahlen stabil halten oder ein Wachstum verzeichnen.

Neue Airlines am Bremen Airport

Nach dem Grounding der Germania ist es dem Flughafen binnen kürzester Zeit gelungen, neue Airlines an den Flughafen zu holen, die einen Teil der Germania-Strecken für den Sommerflugplan aufgefangen haben. Dies sind: Sundair, Bulgarian Air Charter, Corendon Airlines und Pegasus.

Dazu hat Wizz Air mit Wien, Kiew, Danzig, Skopje, und Olsztyn (bis 05.01.2020) im letzten Jahr fünf neue Strecken aufgenommen und Sun-Air of Scandinavia bietet seit März die Strecke Bremen-Toulouse an.

Lufthansa hat ab Juni ihre Frequenz um sechs wöchentliche Flüge ans Drehkreuz München erhöht.

Ausblick auf 2020

Der Bremen Airport schaut nach dem Passagierrückgang im vergangenen Jahr mit Zuversicht auf das Jahr 2020.

So erhöht beispielsweise Eurowings im kommenden Sommerflugplan die Frequenz nach Mallorca von vier auf fünf wöchentliche Flüge, Ryanair erweitert ihr Angebot in Bremen um drei wöchentliche Flüge nach Zadar und zwei wöchentliche Verbindungen nach Neapel und wird somit elf Destinationen anfliegen.

SunExpress wird im Sommerflugplan bis zu dreimal wöchentlich Antalya bedienen und mit FlyEgypt wird es ab Juli die Möglichkeit geben, nach Hurghada zu reisen.

Wizz Air bedient Wien aktuell viermal wöchentlich und wird die Frequenz ab April auf fünf wöchentliche Flüge erhöhen.

Vereinigung Cockpit – Flughafen-Check 2019

Mit der Gesamtnote 1,7 schneidet der Flughafen Bremen bei der alljährlichen Sicherheitsstudie der Vereinigung Cockpit auch im Jahr 2019 – und damit bereits das fünfte Jahr in Folge – erneut als bester Airport in Norddeutschland ab und liegt nur knapp hinter Leipzig/Halle und München (beide 1,6) und gleichauf mit dem Flughafen Stuttgart.

dean&david eröffnet am Flughafen

The Food Travel Experts SSP brachten dean&david an den Bremen Airport. Die Münchener Fast-Casual-Marke hat im Sommer im öffentlichen Bereich des Terminal 1 ihren dean&david eröffnet. Gleichzeitig verpasst SSP drei bestehenden Units an dem Standort ein Facelift.

Neuer Betreiber für die Bremenhalle am Airport

Die Bremenhalle mit ihrer Besucherterrasse am Flughafen ist nicht nur für Flugzeuginteressierte eine Lokalität mit Flair, sondern sie ist auch eine vielseitige Veranstaltungshalle. Dazu bietet sie einen tollen Blick auf das Vorfeld und die Runway. Um den zahlreichen Möglichkeiten, die die Bremenhalle für alle Arten von Veranstaltungen zu bieten hat, besser gerecht zu werden, hat die Bührmann-Gruppe mit seinem eigenen Catering- und Veranstaltungsunternehmen BCS den Betrieb übernommen.

„Spende Dein Pfand“: seit fünf Jahren ein Riesenerfolg

Tolle Zwischenbilanz nach fünf Jahren „Spende Dein Pfand“: An acht teilnehmenden deutschen Flughäfen sind bisher sechs Millionen Gebinde eingesammelt und gegen 1,5 Millionen Euro Pfandgeld eingetauscht worden. Dieses Geld ist vollständig in soziale Projekte geflossen. Und der Bremen Airport ist seit vier Jahren einer der acht Flughäfen in Deutschland, die sich an dem Projekt beteiligen.