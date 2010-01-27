Quantum Air stellt Flugbetrieb ein
27.01.2010 RK
Die spanische Quantum Air hat den Flugbetrieb bis auf weiteres eingestellt. Die Luftfahrtkrise fordert ein weiteres Opfer in der spanischen Luftfahrt.Quantum Air wurde unter diesem Namen erst im Frühjahr 2009 neu lanciert und firmierte seit 1999 als AeBal (Aerolineas Baleares), die für Spanair unter Spanair Link hauptsächlich Innlandflüge operierte. Im Sommer 2008 stellte Spanair wegen eigener Probleme die Spanair Link Flüge ein und schickte ihre Tochterunternehmung in den Konkurs. Im Frühjahr 2009 wagte eine Investorengruppe unter dem Namen Quantum Air den Neustart und muss jetzt den Betrieb nach knapp einem Jahr wieder einstellen. Quantum Air betrieb drei Boeing 717. Quantum Air