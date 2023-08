Qatar will bis 2012 auf Biotreibstoff umstellen

Nach ihrem erfolgreichen ersten Flug zwischen Doha und London mit GTL Kerosin will Qatar Airways ihre Flugzeuge ab 2012 nur noch mit dem Bio Treibstoff betreiben.

Gegenüber der Gulf Times sagte CEO Akbar al-Baker, die Airline wolle in drei Jahren komplett auf das synthetische GTL (Gas to Liquid) Kerosin umstellen. Der erste Flug von London Gatwick nach Doha wurde mit einem Airbus A340-600 absolviert, der durch das zur Hälfte aus GTL Kerosin bestehende Treibstoffgemisch betrieben wurde. Dieses wurde für den ersten kommerziellen Einsatz von Shell entwickelt und stellt auch eine Alternative zum herkömmlichen Kerosin dar, so Akbar al-Baker. Der allererste Testflug mit dem GTL Treibstoffgemisch wurde im Februar 2008 mit einem Airbus A380 zwischen Filton und Toulouse durchgeführt.