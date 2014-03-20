Qatar verbessert Anbindung nach Johannesburg

Qatar Airways optimiert ab dem 1. Mai 2014 ihre Verkehrsanbindung von Doha ins südafrikanische Johannesburg.

Das Angebot zwischen Doha und Johannesburg wird um drei zusätzliche wöchentliche Verbindungen aufgestockt und erhöht sich somit auf zehn pro Woche. Ab dem 1. Mai wird auf diesem Streckenpaar auch auf die Boeing 787 Dreamliner gewechselt. Die Boeing 787 von Qatar Airways verfügt über 254 Sitze. Die Business Class bietet 22 Sitzplätze während die Economy Class Platz für 232 Passagiere bietet. Alle Sitze in der Business Class lassen sich bequem zu 180 Grad flachen Betten umfunktionieren.