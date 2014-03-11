Qatar und Cathay rücken näher zusammen

Die beiden Fluggesellschaften Qatar Airways und Cathay Pacific haben auf Flügen zwischen ihren Hubs Doha und Hongkong eine strategische Partnerschaft beschlossen.

Qatar Airways und Cathay Pacific gehören der Oneworld Allianz an und sind durch diesen Verbund bereits sehr nah zusammen. Ab dem Sommerflugplan, der am 30. März 2014 in Kraft tritt, rücken die beiden Airlines zwischen ihren Hubs noch näher zusammen. Am 30. März eröffnet Cathay Pacific eine neue Strecke von Hongkong nach Doha, die dann täglich mit einem Airbus A330-300 in einer Drei-Klassen-Konfiguration bedient wird. Die Zusammenarbeit soll Passagieren beider Fluggesellschaften mehr Möglichkeiten bieten, Vielfliegerpunkte oder Meilen zu sammeln und einzulösen.