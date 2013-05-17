Qatar und Bangkok Airways mit Codeshare

Die Fluggesellschaft Qatar Airways hat mit Bangkok Airways eine Codeshare Vereinbarung unterzeichnet, das der Airline aus Doha verstärkten Zugang zu Zielen in Thailand, Kambodscha und Myanmar ermöglicht.

Die Golf Airlines sind nicht zu bremsen, sie entziehen sich dem Anschluss an eine Allianz, indem sie sinnvolle Codeshare Abkommen schließen und sich dadurch den Zutritt zu wichtigen Märkten sichern. Qatar Airways aus Doha wird zukünftig enger mit der thailändischen Bangkok Airways zusammenarbeiten. Ab Bangkok tragen ab sofort viele Flüge von Bangkok Airways auch Qatar Airways Flugnummern. Ab dem Flughafen Bangkok werden Ko Samui, Phuket, Chiang Mai, Trat, Sukhothai, Lampang und Krabi angeflogen. Auch die von Bangkok Airways ausgeführten Flüge nach Phnom Penh in Kambodscha und Rangun in Myanmar sind Teil des Codeshare Abkommens. Zurzeit bietet Qatar Airways vier tägliche Nonstop Flüge zwischen Doha und Bangkok an.