Qatar sichert sich Finanzierung für drei Flugzeuge

Qatar Airways hat sich Gelder in der Höhe von US$ 500 Millionen zur Finanzierung des Leasings von drei Boeing 777 gesichert.

Qatar hat sich Gelder in der Höhe von US$ 500 Millionen zur Finanzierung des Leasings von drei Boeing 777 gesichert.



