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Qatar sichert sich Finanzierung für drei Flugzeuge

10.11.2008 PSEN
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Qatar Airways hat sich Gelder in der Höhe von US$ 500 Millionen zur Finanzierung des Leasings von drei Boeing 777 gesichert.

Qatar Airways

Qatar hat sich Gelder in der Höhe von US$ 500 Millionen zur Finanzierung des Leasings von drei Boeing 777 gesichert.


 

Die Lieferung der Flugzeuge ist auf Ende Jahr angesetzt. Geldgeber sind die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Standard Chartered und Sumitomo Mitsui Banking Corp. Europe.

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