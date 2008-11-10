Qatar sichert sich Finanzierung für drei Flugzeuge
10.11.2008 PSEN
Qatar Airways hat sich Gelder in der Höhe von US$ 500 Millionen zur Finanzierung des Leasings von drei Boeing 777 gesichert.
Qatar hat sich Gelder in der Höhe von US$ 500 Millionen zur Finanzierung des Leasings von drei Boeing 777 gesichert.
Die Lieferung der Flugzeuge ist auf Ende Jahr angesetzt. Geldgeber sind die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Standard Chartered und Sumitomo Mitsui Banking Corp. Europe.