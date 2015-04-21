Qatar mit zweitem A380 Flug nach Heathrow

Qatar Airways Airbus A380 (Foto: Airbus)

Qatar Airways wird ab dem 1. Juli 2015 einen zweiten Airbus A380 Flug zwischen Doha und London Heathrow anbieten.

Ab dem 1. Juli wird Qatar Airways die beiden Flüge QR001 und QR002 von einem Airbus A330 auf einen Airbus A380 wechseln und damit zwei Verbindungen zwischen Doha und London Heathrow mit einem Megaliner vom Typ A380 bedienen. QR001 verlässt Doha täglich um 12 Uhr 35 und kommt in Heathrow um 17 Uhr 55 an. Der Rückflug QR002 startet in Heathrow um 21 Uhr 30 und landet in Doha um 06 Uhr 10. Qatar Airways verkehrt seit Oktober 2014 zwischen Doha und London Heathrow mit einem ihrer A380.

Die Airline aus Doha hat ihre A380 für 517 Passagiere ausgelegt, in der Economy Klasse finden 461 Fluggäste Platz, die Business Klasse ist für 48 Passagiere ausgelegt und in der Ersten Klasse ist Platz für acht Fluggäste vorgesehen.