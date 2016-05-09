Qatar gibt neue A380 Route bekannt

Qatar Airways Airbus A380 (Foto: Airbus)

Qatar Airways wird ab dem 1. Juli 2016 auf der Strecke von Doha nach Guangzhou einen Airbus A380 einsetzen.

Der Airbus A380 wird auf dieser Linie eine Boeing 777-300ER ersetzen. Qatar Flug QR874 verlässt Doha (DOH) täglich um 02 Uhr 30 und kommt in Guangzhou (CAN) um 15 Uhr 30 an. Der Rückflug QR875 startet in Guangzhou jeweils um 00 Uhr 55 und landet in Doha um 04 Uhr 00, alle Zeiten sind in Lokalzeit angegeben. Der A380 von Qatar Airways ist für 517 Passagiere ausgelegt. 461 Fluggäste finden in der Economy Klasse, 48 in der Business Klasse und acht in der First Class Platz.