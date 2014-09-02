Qatar fliegt mit dem Dreamliner nach Wien

Qatar Airways fliegt seit dem 1. September 2014 mit der Boeing 787 von Doha nach Wien.

Die Boeing 787 ersetzt auf dieser Strecke einen Airbus A320. Mit diesem Flugzeugwechsel steigt die Kapazität zwischen Doha und Wien. Die Boeing 787 von Qatar Airways verfügt über 254 Sitzplätze, unterteilt in die Business und Economy Klasse. Die Business Klasse weist eine 1-2-1 Sitzreihenkonfiguration mit 22 Sitzen auf, während die Economy Klasse über eine Kapazität von 232 Sitzen in einer 3-3-3 Sitzreihenkonfiguration verfügt. Alle Sitze in der Business Class lassen sich in ein Flachbett verwandeln. Die Dreamliner von Qatar Airways sind weltweit die ersten mit WLAN-Zugang zu Internet und mobilem SMS-Netzwerk in der Economy und Business Klaase. Auf diese Weise können Fluggäste auch in der Luft mit Freunden und Kollegen in Verbindung bleiben. Die Dreamliner ergänzen den luxuriösen Kundenservice und das Reiseerlebnis, welches Qatar Airways ihren Passagieren bietet.