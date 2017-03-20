Qatar fliegt mit A350 in die Schweiz

Qatar Airways Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Qatar Airways wird ab dem 1. April 2017 mit einem Airbus A350 nach Zürich fliegen, ab dem 1. Mai soll der A350 dann auch nach Genf eingesetzt werden.

Qatar Airways wird zwischen Doha und den beiden Schweizer Flughäfen von einer Boeing 787 auf den leicht größeren Airbus A350 wechseln. Ab Zürich wird neben dem täglichen Flug ab September jeweils dienstags, donnerstags, samstags und sonntags eine weitere Rotation mit Abflug um 18:15 Uhr eingeschoben, dieser A350 wird dann um 01:10 Uhr am Folgetag in Doha ankommen. Der tägliche Qatar Airways Flug startet jeweils um 09:40 Lokalzeit in Zürich und landet in Doha um 16:35 Uhr.

Ab Genf stehen tägliche Verbindungen nach Doha im Flugplan. Jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag mit Abflug um 21:40 Uhr, die Ankunft ist dann jeweils um 04:40 Uhr am Folgetag. An den übrigen Wochentagen beginnt die Reise um 17:40 Uhr und die Ankunft am nächsten Tag ist um 0:40 Uhr.