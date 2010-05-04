Qatar erwartet 6 Boeing 787

Im nächsten Jahr soll Qatar Airways sechs neue Boeing 787 Dreamliner in Empfang nehmen können.

Die Airline hat ihre ursprüngliche Bestellung von zwei Boeing 787 auf sechs Stück erhöht. Die Flugzeuge sollen bis September 2011 geliefert werden. Dies teilte Akbar al-Baker, CEO der Qatar Airways den Journalisten an einer Reise- und Tourismuskonferenz mit. Al-Baker sagte ausserdem, die Airline hoffe, sich bis im Juli mit der kanadischen Flugzeugherstellerin Bombardier über den Kauf von 20 bis 30 C-Series Jets einigen zu können. Qatar Airways will ihre Flotte bis 2013 von momentan 82 auf 120 Flugzeuge vergrössern.