Qatar bestellt Boeing 777 Frachter

Qatar Airways Boeing 777 Freighter (Foto: Boeing)

Qatar Airways hat während der Paris Air Show fünf Boeing 777 Vollfrachter in Auftrag gegeben, nach den aktuellen Listenpreisen kosten die Frachter 1,8 Milliarden US Dollar.

Qatar Airways unterhält ein großes Luftfrachtnetzwerk mit mehr als sechzig internationalen Destinationen, die Fluggesellschaft aus Doha betreibt momentan 23 Frachtflugzeuge, darunter sind bereits sechzehn Boeing 777 Vollfrachter. Mit diesem neuen Auftrag über fünf weitere Boeing 777F unterstreicht Qatar Airways ihre weiteren Wachstumsambitionen als weltweit agierende Luftfrachtgesellschaft.