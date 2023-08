Qatar Airways will weiter wachsen

Qatar Airlines mit Geschäftführer Akbar Al Baker an der Spitze hegt schon seit längerem extreme Wachstumspläne.

Laut Aussagen von Scheich Akbar Al Baker will Qatar Airways in den nächsten Jahren die Flotte von derzeit 62 Flugzeugen auf 262 Maschinen erweitern. Bei Boeing ist Qatari mit 60 Bestellungen bereits der grösste Dreamliner Kunde aus dem mittleren Osten. Bei Airbus bestellte die Fluggesellschaft aus der Golfregion 80 modernste Airbus A350. Diese Flottenerweiterung wird der Fluggesellschaft Kosten von 30 Milliarden US Dollar bescheren.