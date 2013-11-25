Qatar Airways steuert Edinburgh an

Ab dem 28. Mai 2014 wird Qatar Airways die schottische Hauptstadt Edinburgh fünfmal pro Woche anfliegen. Die Stadt ist das dritte Ziel der Airline in Großbritannien.

Wie das Unternehmen mit Sitz in Doha mitteilte, kommt auf der neuen Strecke der Boeing 787 Dreamliner von Qatar Airways in einer Zwei-Klassen-Konfiguration zum Einsatz. Dieser bietet Platz für 22 Passagiere in der Business Class und 232 Passagiere in der Economy Class. Der Flughafen in Edinburgh wird neben London und Manchester das dritte Ziel von Qatar Airways in Großbritannien sein. Die Airline fliegt London Heathrow zurzeit fünfmal täglich und den Flughafen in Manchester zehnmal pro Woche an.