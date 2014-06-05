Qatar Airways stärkt Route nach Jakarta

Qatar Airways erhöht die Frequenz von und nach Indonesiens Hauptstadt Jakarta mit vier zusätzlichen Flügen pro Woche.

Seit dem 4. Juni stehen damit wöchentlich 18 Flüge zwischen Doha und Jakarta als optimiertes Angebot für Passagiere zur Verfügung. Die Strecke wird sowohl mit Flugzeugen des Typs Airbus A330 als auch mit Boeing 777 bedient. Die Frequenzerhöhung bedeutet eine Steigerung von 2.080 Sitzplätzen in der Woche, davon 192 in der Business Klasse und 1.888 in der Economy Klasse. Jakarta ist die Hauptstadt von Indonesien und hat mehr als 10 Millionen Einwohner.