Qatar Airways platziert Großauftrag bei Boeing

Boeing 777-8 Frachter mit Boeing 777-9 (Foto: Boeing)

Qatar Airways hat bei Boeing einen Milliardenauftrag für den neuen Boeing 777-8 Frachter platziert, der Golf Carrier will auch Boeing 737 MAX 10 beschaffen.

Qatar Airways steigt bei dem neu lancierten Boeing 777-8 Frachter als Erstkunde ein und hat 34 Maschinen des neuen Frachters fest bestellt und Optionen für 16 weitere Maschinen dieses Typs gezeichnet. Bei dem Boeing 777-8 Frachter handelt es sich um den größten zweimotorigen Vollfrachter, er entsteht aus der Boeing 777X und soll laut Boeing 25 Prozent effizienter sein als die Vorgängermuster. Bei dieser Bestellung hat Qatar Airways einen bestehenden Kaufvertrag für 60 Boeing 777X um 20 Stück auf den neuen Boeing 777-8 F Vollfrachter gewechselt.

Qatar Airways Boeing 777 Freighter (Foto: Boeing)

Neben dem Boeing 777-8 Frachter hat Qatar Airways auch noch zwei Boeing 777-200 Vollfrachter bestellt.

Boeing 737 MAX 10 Erstflug (Foto: Boeing)

Qatar Airways hat ebenfalls eine Kaufabsichtserklärung für fünfundzwanzig Boeing 737 MAX 10 unterzeichnet, dazu kommen noch fünfundzwanzig Vorkaufsrechte auf dieses Muster. Dieser Auftrag hat laut den aktuellen Listenpreisen einen Wert von mehr als sieben Milliarden US-Dollar.

Unterschrieben wurden die Verträge und Vereinbarungen während eines Washington Besuchs des Emirs von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani.