Qatar Airways nutzt Next Generation Network

Qatar Airways Boeing 777-300ER (Foto: Qatar Airways)

Weltweite Einführung von SITAs SD-WAN setzt neuen Maßstab für Konnektivität und Leistungsfähigkeit in der Luftfahrt, auch Qatar Airways setzt auf dieses System.

Fluggesellschaften stehen heute vor der doppelten Herausforderung steigender Passagierzahlen und zunehmend komplexer digitaler Abläufe. Veraltete Netzwerke stoßen dabei an ihre Grenzen, was es erschwert, internationale Stationen zuverlässig, sicher und widerstandsfähig zu verbinden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Qatar Airways, eine der weltweit führenden Fluggesellschaften, die nächste Generation der Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)-Technologie von SITA in ihren internationalen Stationen eingeführt. Diese Vereinbarung markiert die erste großflächige SD-WAN-Einführung einer globalen Fluggesellschaft durch SITA.

SD-WAN ersetzt starre Altsysteme durch ein flexibles, softwarebasiertes Netzwerk, das Daten intelligent über mehrere Verbindungen – darunter MPLS, Breitband- und dedizierte Internetzugänge sowie LTE/5G – in Echtzeit auf dem jeweils optimalen Pfad überträgt. Das Ergebnis sind schnellere Reaktionszeiten, weniger Ausfälle und eine höhere Widerstandsfähigkeit für geschäftskritische Systeme, die weltweit über Hunderte von Standorten hinweg nahtlos funktionieren müssen.

Die Einführung umfasste mehr als 350 Außenstationen und mehrere Rechenzentren. Damit werden langjährige Probleme mit Latenzzeiten und Bandbreite behoben, sodass wichtige Anwendungen stets Priorität erhalten. Für Passagiere bedeutet dies kürzere Wartezeiten, schnelleren Zugang zu digitalen Services und ein insgesamt konsistenteres und verbessertes Reiseerlebnis.

Auch die Cybersicherheit wurde weiter gestärkt. Das verwaltete Netzwerk nutzt mehrere Schutzebenen, um sensible Daten zu sichern und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Dazu gehören verschlüsselte Datenkanäle, strenge Zugriffskontrollen, die sicherstellen, dass nur autorisierte Personen eine Verbindung herstellen können, sowie ein „Zero-Trust"-Ansatz, bei dem jeder Nutzer und jedes Gerät kontinuierlich überprüft wird. Gemeinsam reduzieren diese Maßnahmen das Risiko von Cyberangriffen und geben Qatar Airways die Gewissheit, dass ihre globalen Operationen umfassend geschützt sind.

„Fluggesellschaften auf der ganzen Welt stehen vor rasant wachsenden Datenmengen, zunehmenden Sicherheitsbedrohungen und der dringenden Notwendigkeit, veraltete Infrastrukturen zu modernisieren", sagte Selim Bouri, President, Middle East & Africa bei SITA. „SD-WAN ist ein echter Wendepunkt, da es die Geschwindigkeit, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit bietet, die nötig sind, um den Betrieb nahtlos im globalen Maßstab aufrechtzuerhalten. Mit Qatar Airways sehen wir ein Vorzeigeprojekt, das zeigt, wie Next-Generation-Netzwerke neue Effizienz- und Servicelevel in der Branche ermöglichen."

Für Qatar Airways geht die Strategie über reine Konnektivität hinaus. „Wir haben uns stets dafür eingesetzt, Innovationen zu übernehmen, die unsere Abläufe stärken und das Passagiererlebnis verbessern", sagte Suhail Kadri, Chief Information Officer bei Qatar Airways. „Unsere Zusammenarbeit mit SITA spiegelt diese Vision wider. Gemeinsam bauen wir ein Netzwerk auf, das unser Wachstum unterstützt und einen neuen Standard dafür setzt, wie Fluggesellschaften weltweit verbunden sind und operieren."

Durch die Einführung von SITAs SD-WAN macht Qatar Airways ihre Betriebsabläufe zukunftssicher und setzt zugleich ein starkes Signal für die gesamte Branche. Das Hub-and-Spoke-Netzwerk der Fluggesellschaft verbindet bereits mehr als 172 Ziele mit 250 Flugzeugen – und nun ist auch das digitale Rückgrat darauf ausgelegt, ein nahtloses Wachstum und ein vollständig vernetztes Passagiererlebnis zu ermöglichen.