Qatar Airways mit neuer Route in den Oman

Qatar Airways bedient ab sofort die im Südwesten des Landes liegende Stadt Salala. Salala wird nach Muscat die zweite Verbindung der Fluggesellschaft in den Oman sein.

Die beliebte Tourismus-Destination Salala wird künftig viermal pro Woche von Doha aus angeflogen. Zusammen mit 31 wöchentlichen Flügen nach Muscat steigt die Zahl der Verbindungen in den Oman auf insgesamt 35 Flüge pro Woche an. Akbar Al Baker, Chief Executive Officer von Qatar Airways: „Die Verbindung nach Salala erweitert das weltumspannende Netzwerk um eine weitere spannende Destination. Reich an Geschichte, Kultur und paradiesischen Landschaften ist Salala bei Touristen aus Europa, den USA und vielen anderen Ländern ein beliebtes Reiseziel. Wir freuen uns, dass wir unseren Fluggästen mit der Einführung unserer zweiten Verbindung in den Oman noch mehr Reisemöglichkeiten bieten können.“