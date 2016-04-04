Qatar Airways kommt mit Dreamliner nach Genf

Qatar Airways Boeing 787-8 Dreamliner

Ab 1. Juli 2016 setzt die Fluggesellschaft Qatar Airways eine Boeing 787-8 Dreamliner für die Verbindung zwischen Doha und Genf ein.

Die Boeing 787 ersetzt auf der Linie zwischen dem Hamad International Airport und dem Genève Aéroport einen Airbus A320. Der Dreamliner von Qatar Airways verfügt über insgesamt 254 Sitzplätze, 22 Plätze befinden sich in der Business Class und 232 Plätze in der Economy Class.

Für den Genève Aéroport handelt es sich dabei um die erste Linienverbindung, die regelmässig mit dem neuen Aushängeschild der Luftfahrttechnologie, der B787, durchgeführt wird.

Der Flugplan ändert sich im Vergleich zum aktuellen Plan quasi nicht; abends startet ein Flug in Richtung Osten und der Rückflug beginnt jeweils am Morgen. Der Hinflug startet in Genf um 18:00 Uhr und erreicht Doha nachts um 1:10 Uhr. In die andere Richtung verlässt das Flugzeug Qatar um 07:25 und landet unter der Woche täglich um 13:30 Ortszeit in der Schweiz.

Die nationale Fluggesellschaft von Qatar ist seit 2007 am Genfer Flughafen präsent. Sie ist Mitglied der Oneworld Alliance, die in Genf unter anderen auch durch die Gesellschaften British Airways, Iberia, Finnair, etc. vertreten wird. Die Hauptstadt von Qatar – Doha – ist auch ein wichtiges Drehkreuz für die Verbindungen nach Asien oder Australien.