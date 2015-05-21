Qatar Airways kauft weitere Business Jets

Gulfstream G500 G600 (Foto: Gulfstream Concept)

An der diesjährigen EBACE hat Qatar Airways Chef Akbar Al Baker bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Gulfstream zehn weitere Business Jets in Auftrag gegeben.

Wenn Akbar Al Baker an eine Flugzeugausstellung reist, dann kann man meistens mit einer Großbestellung rechnen, so auch am Dienstag an der EBACE in Genf. Der Chef von Qatar Airways hat bei Gulfstream einen Auftrag über 20 Maschinen auf 30 Flugzeuge der neusten Baureihen erhöht. Der Auftrag umfasst neu total 19 G500, fünf G600 und sechs G650ER, nach den aktuellen Listenpreisen kosten die dreißig Jets rund 1,5 Milliarden US Dollar. Bei der Vertragsunterzeichnung war auch Larry Flynn, Chef von Gulfstream, dabei. Qatar Airways will die Business Jets hauptsächlich von ihrem Hub in Doha nach London, Paris und Genf verkehren lassen.