Qatar Airways kauft weitere Airbus Frachter
19.11.2013 RK
Qatar Airways hat bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus fünf weitere A330-200F Vollfrachter in Auftrag gegeben.Nach der aktuellen Preisliste entspricht der neu vergebene Festauftrag einem Wert von 1,096 Milliarden US Dollar. In die Bestellung wurden auch acht Optionen auf den A330-200F Vollfrachter eingehandelt. Der A330-200F kann mit einer Fracht von 64 Tonnen Nonstop Entfernungen von bis zu 7.400 km überbrücken, die maximale Frachtkapazität beträgt 70 Tonnen. Im Vergleich zum Passagiermodell A330-200 weist der Frachter ein um acht Tonnen höheres maximales Leertankgewicht (MZFW) auf, was die Konfiguration für hohe Beladungsdichten von 160 kg/Kubikmeter ermöglicht. Der A330-200 Vollfrachter ermöglicht mit seinem optimierten Rumpfquerschnitt die Zuladung unterschiedlicher Paletten und Container in vielen verschiedenen Zusammenstellungen.