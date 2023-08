Qatar Airways hat grosse Ausbaupläne

Qatar Airways plant Flüge nach Australien zu lancieren und ihre Aktivität in Indien und Europa auszubauen.

Die Flüge nach Sydney und Melbourne in Australien, Goa und Amritsar in Indien und neuen Destinationen in Europa sollen in den nächsten neun Monaten aufgenommen werden. Auf bestehenden Strecken soll die Frequenz gesteigert werden.

Als erstes wird neu die Verbindung zwischen Doha, der Hauptstadt von Katar, und Houston, Texas ab Ende März täglich geflogen. Der mit 17 Stunden fast längste Direktflug der Welt wird mit einem der neuen Boeing 777-200 Langstreckenflugzeuge in kompletter Business Ausstattung geflogen. Qatar leistet also der schwächelnden Wirtschaft weiterhin widerstand.

Embraer Flug mit Swiss

Film: Daniel Jäger First Officer Boeing 777 Emirates Airlines