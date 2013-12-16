Qatar Airways fliegt nach Zypern

Ab dem 29. April 2014 wird Qatar Airways viermal wöchentlich die Strecke von Doha nach Larnaka auf Zypern bedienen.

Die neue Linie soll laut Aussagen von Qatar Airways mit einem Airbus A320 bedient werden. Die Airbus A320 Single Aisle Jets von Qatar Airways sind in einer Zwei-Klassen-Konfiguration mit 12 Sitzplätzen in der Business Klasse und 132 Sitzplätzen in der Economy Klasse ausgestattet. Larnaka wird für Qatar Airways die erste Destination auf Zypern sein. Larnaka ist eine Hafenstadt im Südosten und zugleich die drittgrößte Stadt der Insel Zypern. Der Flughafen liegt etwa fünf Kilometer von der Stadtmitte entfernt und ist der wichtigste Flughafen auf Zypern.