Qatar Airways erweitert Streckennetz

Seit dem 28. Oktober 2014 bedient Qatar Airways eine tägliche Nonstop Verbindung zum Clark International Airport auf den Philippinen. Ab dem 1. März 2014 wird die Fluggesellschaft aus Doha mit Scharjah und Dubai zwei weitere Ziele in ihr Streckennetz aufn

Auf der Strecke von Doha nach Manila kommt ein Airbus A330 in einer Zwei-Klassen-Konfiguration mit 248 Sitzen in der Economy und 36 Sitzen in der Business Class zum Einsatz. Der Clark International Airport liegt etwa 80 Kilometer nordwestlich von Manila, der Hauptstadt des Landes. Passagieren wird von und zur Trinoma Mall sowie den Manila World Resorts ein kostenloser Bus-Shuttle angeboten. Ab dem 1. März 2014 wird Qatar Airways außerdem jeweils zweimal täglich den Scharjah International Airport (SHJ) und Dubai World Central Al Maktoum International Airport (DWC) von Doha aus anfliegen. Auf beiden Strecken kommt ein Airbus A320 zum Einsatz.