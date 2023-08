Qatar Airways erhöht Frequenz nach Zürich

Ab dem 25. Oktober 2009 wird die Airline aus Qatar einen zusätzlichen Flug pro Woche anbieten.

Neu befliegt Qatar Airways ab dem Winterflugplan 2009/2010 die Strecke Doha - Zürich fünfmal in der Woche. Neben den bisherigen Tagen Montag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag kommt neu der Samstagflug zwischen den beiden Metropolen dazu. Auf der Verkehrsroute Doha – Zürich kommt ein Airbus A330, der mit 24 Sitzen in der Business Klasse und 236 Sitzen in der Economy Klasse ausgelegt ist, zum Einsatz. Akbar Al Baker, Geschäftsführer von Qatar Airways, führte aus, dass es sich bei der Frequenzaufstockung nach Zürich um einen Zug in der Streckenexpansion handelt. Neben Zürich fliegt Qatar Airways auch fünfmal in der Woche nach Genf.