Qatar Airways erhöht Beteiligung an IAG

Qatar Airways Boeing 787-8 Dreamliner

Qatar Airways hat die Beteiligung an der International Airlines Group (IAG) laut eigenen Angaben von knapp zehn auf leicht unter 12 Prozent erhöht.

In der IAG sind British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus zusammengeschlossen. Qatar Airways hat ihren Hauptsitz in Doha und gehört zu den drei schnell wachsenden Golf Airlines. Über eine Beteiligung an der IAG will Qatar Airways den wichtigen Europa Markt weiter festigen und ausbauen. Die Aktienbeteiligung von zwölf Prozent hat bei dem heutigen Börsenkurs einen Wert von knapp 2 Milliarden US Dollar. Der Börsenwert von IAG beläuft sich auf rund 16 Milliarden US Dollar. Qatar Airways ist ein Mitglied der OneWorld Allianz, in der British Airways und American Airlines die Führungsrolle innehaben.