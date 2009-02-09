Qatar Airways erhält erste Boeing 777-200LR

Gestern nahm Qatar Airways ihre erste Boeing 777-200LR in Empfang und legt damit einen weiteren Meilenstein in ihrer kurzen Geschichte.

Die Maschine erreichte den Doha International Airport nach einem 15-stündigen Non-Stop Flug von Seattle. Mit der Lieferung vergrössert sich die Flotte der Qatar Airways nach 12-jähriger Existenz auf 66 Flugzeuge. Die Boeing 777-200LR hat eine Reichweite von 17 Stunden, die Route Doha – Houston wird die erste Langstrecke sein, die Qatar mit dem neuen Flugzeug betreiben wird. Im November 2007 platzierte die Airline eine Bestellung für 32 Boeing 777 Passagier- und Cargoflugzeuge, unter anderem für 14 777-300ER, sechs 777-200LRs und sieben 777-200 Frachter. Ausserdem hält sie Kaufoptionen für fünf weitere Boeing 777. Sechs Maschinen sind bereits für Qatar im Einsatz, die restlichen 26 sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre geliefert werden.