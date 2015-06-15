Fliegerweb logo

Qatar Airways bestellt weitere Boeing 777

15.06.2015 PS
Boeing 777-8X, Boeing 777-200F
Boeing 777-8X, Boeing 777-200F (Foto: Boeing Concept)

Qatar Airways hat heute an der Paris Air Show vierzehn Boeing 777 bestellt, der Auftrag unterteilt sich in zehn Boeing 777-8X und vier Boeing 777-200 Vollfrachter.

Die Boeing 777-8X befindet sich noch in der Entwicklung, die erste Maschine aus diesem neuen Auftrag soll dann 2022 ausgeliefert werden. Die ersten Boeing 777-200 Frachter aus dieser Bestellung sollen bereits ab 2017 ausgeliefert werden. Die neu in Auftrag gegeben Flugzeuge kosten nach den aktuellen Listenpreisen 4,8 Milliarden US Dollar.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.