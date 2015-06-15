Qatar Airways bestellt weitere Boeing 777

Boeing 777-8X, Boeing 777-200F (Foto: Boeing Concept)

Qatar Airways hat heute an der Paris Air Show vierzehn Boeing 777 bestellt, der Auftrag unterteilt sich in zehn Boeing 777-8X und vier Boeing 777-200 Vollfrachter.

Die Boeing 777-8X befindet sich noch in der Entwicklung, die erste Maschine aus diesem neuen Auftrag soll dann 2022 ausgeliefert werden. Die ersten Boeing 777-200 Frachter aus dieser Bestellung sollen bereits ab 2017 ausgeliefert werden. Die neu in Auftrag gegeben Flugzeuge kosten nach den aktuellen Listenpreisen 4,8 Milliarden US Dollar.