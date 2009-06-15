Qatar Airways bestellt 24 A320

Bereits wurde eine erste Bestellung anlässlich der Air Show Paris bekannt: Qatar Airways hat 24 Jets der Airbus A320 Familie im Wert von insgesamt US$ 1,9 Milliarden geordert.

Leiter der Airline Akbar al-Baker gab die Bestellung während der heute eröffneten Air Show Paris „Le Bourget“ als erste Kundin bei Airbus ab. Der Deal über den Kauf von 24 Flugzeugen besitzt einen Wert von US$ 1,9 Milliarden. Die ersten zwei Jets sollen noch in diesem Jahr geliefert werden, die restlichen erhält Qatar Airways voraussichtlich im Jahr 2012. Sie sollen auf dem regionalen, europäischen und indischen Streckennetz zum Einsatz kommen. Al-Baker sagte, er hätte die Flugzeuge gerne schon früher kommen lassen, doch Airbus hatte keine auf Lager.