Qatar Airways ab dem 30. Oktober bei oneworld

Qatar Airways wird ab Mittwoch, 30. Oktober 2013, als vollständiges Mitglied der oneworld® Allianz angehören. Damit tritt eine der am besten bewerteten und am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften der Welt der Luftfahrtallianz bei.

Qatar Airways ist eine von nur sieben Fluggesellschaften weltweit, die von der unabhängigen Rating-Agentur Skytrax mit fünf Sternen ausgezeichnet wurde. 2011 und 2012 wurde der Airline außerdem der Titel „Fluggesellschaft des Jahres“ verliehen; 2013 erreichte sie in dieser Kategorie den zweiten Platz. Qatar Airways ist die einzige der drei großen Fluggesellschaften in der Golfregion, die sich einer der globalen Luftfahrtallianzen anschließt. Die Genehmigung zum Beitritt erfolgte nach einer umfassenden Überprüfung, die vom oneworld Team in Zusammenarbeit mit British Airways durchgeführt wurde. British Airways unterstützt als Allianz-Pate die Aufnahme von Qatar Airways. Qatar Airways schließt den oneworld Aufnahmeprozess nur ein Jahr nach der Einladung zum Beitritt ab. Diese wurde auf einer Pressekonferenz der Allianz im Oktober 2012 in New York bekanntgegeben. Die Vorbereitungen der Fluggesellschaft für den Beitritt zu oneworld gehören damit zu einer der kürzesten in der Geschichte der Allianz. Üblicherweise nimmt dieser Prozess ca. 1,5 Jahre in Anspruch. Der Beitritt von Qatar Airways zu oneworld erfolgt unmittelbar vor dem Umzug der Fluggesellschaft auf ihren neuen Heimatflughafen, Hamad International Airport. Dieser soll Dohas Rolle als herausragendes globales Drehkreuz stärken und wird letztendlich über eine Kapazität für die Beförderung von 50 Millionen Passagieren im Jahr verfügen. Ab Mittwoch, 30. Oktober, bietet Qatar Airways ihren Passagieren die volle Bandbreite der Leistungen und Vorteile von oneworld. Von diesem Zeitpunkt an genießen die 3 Millionen Mitglieder des Vielfliegerprogramms Privilege Club von Qatar Airways bei jedem Flug mit einer oneworld Mitgliedsfluggesellschaft Vielfliegervorteile.