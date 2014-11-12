Qatar Airways übernimmt zweiten Airbus A380

Am Dienstag, den 11. November 2014, konnte Qatar Airways ihren zweiten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde im Werk Hamburg an die Fluggesellschaft aus Doha übergeben.

Der neuste A380 von Qatar Airways ist auf die Immatrikulation A7-APB zugelassen und trägt die Baunummer MSN143. Die Fluggesellschaft aus Katar hat bei dem europäischen Flugzeugbauer insgesamt zehn A380 und drei Optionen auf diesen Typ in Auftrag gegeben. Der zweite A380 von Qatar Airways wurde gestern Dienstag von Hamburg nach Doha überflogen.

Qatar Airways hat ihre A380 für 517 Passagiere ausgelegt, in der Economy Klasse finden 461 Fluggäste Platz, die Business Klasse ist für 48 Passagiere ausgelegt und in der Ersten Klasse ist Platz für acht Fluggäste vorgesehen.