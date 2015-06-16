Qatar Airways übernimmt fünften Airbus A380
Am Sonntag, den 14. Juni 2015, konnte Qatar Airways ihren fünften Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde im Werk Toulouse an die Fluggesellschaft aus Doha übergeben.
Der neuste A380 von Qatar Airways ist auf die Immatrikulation A7-APE zugelassen und trägt die Baunummer MSN181. Die Fluggesellschaft aus Katar hat bei dem europäischen Flugzeugbauer insgesamt zehn A380 und drei Optionen auf diesen Typ in Auftrag gegeben. Der fünfte A380 von Qatar Airways wurde am Sonntag von Toulouse nach Paris le Bourget überflogen, wo er an der Paris Air Show ausgestellt wird.
Qatar Airways hat ihre A380 für 517 Passagiere ausgelegt, in der Economy Klasse finden 461 Fluggäste Platz, die Business Klasse ist für 48 Passagiere ausgelegt und in der Ersten Klasse ist Platz für acht Fluggäste vorgesehen.