Qatar Airways übernimmt ersten Airbus A380

Am 16. September 2014 konnte Qatar Airways ihren ersten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde im Werk Hamburg an die Fluggesellschaft aus Doha übergeben.

Qatar Airways wird mit dieser Übernahme zum zwölften Airbus A380 Betreiber. Die Fluggesellschaft aus Katar hat bei dem europäischen Flugzeugbauer insgesamt zehn A380 und drei Optionen auf diesen Typ in Auftrag gegeben. Der erste A380 von Qatar Airways wird voraussichtlich heute von Hamburg nach Doha überflogen. Den offiziellen Liniendienst wird der A380 bei Qatar Airways dann am 10. Oktober 2014 zwischen Doha und London Heathrow aufnehmen.

Qatar Airways hat ihre A380 für 517 Passagiere ausgelegt, in der Economy Klasse finden 461 Fluggäste Platz, die Business Klasse ist für 48 Passagiere ausgelegt und in der Ersten Klasse ist Platz für acht Fluggäste vorgesehen.