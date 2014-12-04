Qatar Airways übernimmt dritten Airbus A380

Am Dienstag, den 2. Dezember 2014, konnte Qatar Airways ihren dritten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde im Werk Hamburg an die Fluggesellschaft aus Doha übergeben.

Der neuste A380 von Qatar Airways ist auf die Immatrikulation A7-APC zugelassen und trägt die Baunummer MSN145. Die Fluggesellschaft aus Katar hat bei dem europäischen Flugzeugbauer insgesamt zehn A380 und drei Optionen auf diesen Typ in Auftrag gegeben. Der dritte A380 von Qatar Airways wurde vorgestern Dienstag von Hamburg nach Doha überflogen.

Qatar Airways hat ihre A380 für 517 Passagiere ausgelegt, in der Economy Klasse finden 461 Fluggäste Platz, die Business Klasse ist für 48 Passagiere ausgelegt und in der Ersten Klasse ist Platz für acht Fluggäste vorgesehen.