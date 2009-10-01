Qatar Airline des Jahres

Qatar Airways hat den prestigeträchtigen TTG Award als Airline des Jahres 2009 gewonnen und erreicht damit in der Industrie neues Ansehen.

Die LeserInnen des TTG, einem Wochenmagazin der Reisebranche, wählten Qatar zur besten Airline des Jahres. Qatar Airways CEO Akbar Al Baker zeigte sich geehrt und bedankte sich ganz besonders bei seinem Team in Grossbritannien. Für eine mit zehn Jahren noch junge Airline sei die Auszeichnung eine beachtliche Leistung. TTG Editor Lucy Huxley sagte, Qatar hätte in diesen Krisenzeiten mit einem innovativen und robusten Geschäftsmodell überzeugt. Die Konkurrentinnen wurden für ihre ausgezeichneten Produkte und Kundendienste gelobt. Die Jury entschied jedoch, die von Qatar UK Sales Team neu eingebrachte Herangehensweise zu würdigen. Diese beinhaltet die Ermöglichung des Zugangs zu Online Offerten für Reisebüros, den Aufbau neuer Partnerschaften mit Reiseführern und andere besondere Leistungen. Qatar Airways betreibt eine moderne Flotte von 69 Flugzeugen und bedient damit 82 Destinationen.