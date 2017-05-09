Qatar übernimmt weiteren Airbus A380

Qatar Airways Airbus A380 (Foto: Airbus)

Am Freitag, den 5. Mai 2017, konnte Qatar Airways ihren achten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde im Werk Toulouse an die Fluggesellschaft aus Doha übergeben.

Der neuste A380 von Qatar Airways ist auf die Immatrikulation A7-APH zugelassen und trägt die Baunummer MSN197. Die Fluggesellschaft aus Katar hat bei dem europäischen Flugzeugbauer insgesamt zehn A380 und drei Optionen auf diesen Typ in Auftrag gegeben. Der achte A380 von Qatar Airways wurde am Freitag von Toulouse nach Doha überflogen.

Qatar Airways hat ihre A380 für 517 Passagiere ausgelegt, in der Economy Klasse finden 461 Fluggäste Platz, die Business Klasse ist für 48 Passagiere ausgelegt und in der Ersten Klasse ist Platz für acht Fluggäste vorgesehen.