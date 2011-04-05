Qatar übernimmt 25ste Boeing 777

Qatar Airways konnte am Freitag, dem 1. April 2011, ihre 25ste Boeing 777 übernehmen, bei der Maschine handelt es sich um eine Boeing 777-300ER.

Bei dem übernommenen Flugzeug handelt es sich zugleich um die 15. Boeing 777-300ER in der Flotte von Qatar Airways. Die Boeing 777-300ER trägt die Immatrikulation A7-BAN und wird bei Qatar die Langstreckenflott ergänzen und weiter zum Ausbau des Netzwerks beitragen. Die Boeing 777-300ER kann bis zu 337 Fluggäste über eine Entfernung von 7.930 Nautischen Meilen (14.685 km) transportieren. Qatar hat ihre Bestellung 2007 platziert und betreibt momentan fünfzehn Boeing 777-300ER, acht Boeing 777-200LR und zwei Boeing 777 Vollfrachter.