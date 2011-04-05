Qatar übernimmt 25ste Boeing 777
05.04.2011 RK
Qatar Airways konnte am Freitag, dem 1. April 2011, ihre 25ste Boeing 777 übernehmen, bei der Maschine handelt es sich um eine Boeing 777-300ER.Bei dem übernommenen Flugzeug handelt es sich zugleich um die 15. Boeing 777-300ER in der Flotte von Qatar Airways. Die Boeing 777-300ER trägt die Immatrikulation A7-BAN und wird bei Qatar die Langstreckenflott ergänzen und weiter zum Ausbau des Netzwerks beitragen. Die Boeing 777-300ER kann bis zu 337 Fluggäste über eine Entfernung von 7.930 Nautischen Meilen (14.685 km) transportieren. Qatar hat ihre Bestellung 2007 platziert und betreibt momentan fünfzehn Boeing 777-300ER, acht Boeing 777-200LR und zwei Boeing 777 Vollfrachter.