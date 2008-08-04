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Qantas wird strenger Sicherheitsprüfung unterzogen

04.08.2008 NCAR
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Qantas Airways wird „zusätzlichen Sicherheitsüberprüfungen“ unterzogen, nachdem sie innerhalb einer Woche drei Zwischenfälle verzeichnen musste.

Die australische Zivilluftfahrtbehörde CASA beauftragte ein Team mit der Überprüfung von Planung und Leitung der Wartung während der letzten zwei Jahre sowie das Sicherheitsanagement der jüngsten Zwischenfälle. CASA Sprecher Peter Gibson sagte am Telefon, „wir haben alle unsere normalen Sicherheitsprüfungen gemacht, aber wir dachten, es wäre vernünftig, weitere Überprüfungen durchzuführen.“ Am 25. Juli führte ein Qantas Flugzeug in Manila eine Notlandung durch, drei Tage später musste eines wegen Türstörungen nach dem Start nach Adelaide zurückkehren und am Samstag drehte ein Qantas Flugzeug wegen einem Leck in der Hydraulik um und flog nach Sydney zurück.

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