Qantas will nachhaltigen Tourismus unterstützen

Qantas Airways bestärkt ihren Wunsch, nachhaltigen Tourismus zu unterstützen und verleiht zum zweiten Mal den Qantas Award for Excellence in Sustainable Tourism.

Ein Vertreter der Airline sagte, der Preis sei entwickelt worden, um die australischen Tourismusverantwortlichen zu ermutigen, ihre negativen Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren. Der Award belohnt Unternehmen, die die Prinzipien eines nachhaltigen Tourismus einhalten, natürliche Ressourcen schützen, die lokale Kultur respektieren und lokale Lebensgemeinschaften begünstigen. Ausserdem wird ausgezeichnet, wer andere Unternehmen zur Nachhaltigkeit inspirieren kann und wer eine einzigartige Reiseerfahrung bietet, die den Besuchern Australien als eine der nachhaltigsten Reisedestination vermittelt. Qantas dotiert den Award mit A$ 25.000, rund US$ 20.000. Letztes Jahr gewann Skyrail Rainforest Cableway, die im Barron Gorge National Park tätig ist, den Preis.

Link: Qantas Airways