Qantas wählt Leap-1A Antrieb für Airbus neo

Australiens Flag Carrier hat am 19. April 2012 den Kauf von LEAP-1A Triebwerken von CFM International für ihre Airbus A320neo Flotte bekannt gegeben.

Der Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Marktwert von 2 Milliarden US Dollar. Qantas wird alle ihre 78 bestellten Airbus A320neo mit dem Antrieb von CFM International ausrüsten. Bei dem LEAP-X Triebwerk handelt es sich um einen modernen Antrieb von CFM International, der für die A320neo Familie, die Boeing 737 MAX und das neue Verkehrsflugzeug C919 aus China vorgesehen ist. CFM International konnte bereits mehr als 3500 Festbestellungen oder Bestellungsvereinbarungen für das neue Triebwerk in Empfang nehmen.