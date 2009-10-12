Qantas verschiebt zusätzliche Flüge

Qantas Airways hat beschlossen, die Pläne für Extra-Flüge nach Südafrika vorerst zu verschieben und im Sommer auch keine Flüge nach Südkorea einzuführen.

Die schwache Nachfrage auf der Route nach Südafrika belastet auch Low-Cost-Carrier V Australia. Diese will im März direkte Flüge zwischen Melbourne und Johannesburg einführen und den Wettbewerb auf dieser Strecke damit auf drei Anbieter erweitern. Die geplanten Flüge nach Hong Kong und Tokyo sollen nach Aussagen des CEO Brett Godfrey hingegen noch nicht eingeführt werden. Qantas gab bekannt, sie wolle die Lancierung eines siebten wöchentlichen Fluges auf der Südafrika Route vorläufig nicht realisieren. Auch die Bewilligung für drei Boeing 767 Flüge nach Südkorea zwischen Dezember und Februar will die Airline angesichts der aktuellen Marktsituation nicht einlösen.

Link: Qantas Airways